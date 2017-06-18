В торговом центре в Колумбии произошел взрыв

В женском туалете популярного торгового центра Andino в столице Колумбии Боготе сработало взрывное устройство. Погибли три человека, еще 11 – пострадали, передает "Интерфакс". Среди погибших – гражданка Франции. Мэр города Энрике Пеньялоса назвал произошедшее терактом. После взрыва посетителей ТЦ эвакуировали. Парковку проверяют саперы с собаками. Устанавливаются все обстоятельства взрыва.