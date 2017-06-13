Владельца сети "Корчма "Тарас Бульба" обвинили в неуплате 650 млн налогов

Владельцу сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрию Белойвану предъявлено обвинение по восьми эпизодам преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов, передает "Интерфакс" со ссылкой на столичное управление Следственного комитета. По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 годов предприниматель, являясь фактическим руководителем восьми юридических лиц, ведущих деятельность под одним товарным знаком, намеренно не отражал в налоговых декларациях действительных сумм доходов, чем занизил налоговую базу. "В ходе расследования уголовного дела следователи установили сумму неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость в общем размере более 650 миллионов рублей", – рассказала представитель московского СК Юлия Иванова. Юрию Белойвану избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.