На востоке Москвы пассажиры изрезали и ограбили водителя

На Оренбургской улице в столице три пассажира напали на водителя автомобиля Nissan Almera. Злоумышленники нанесли ему многочисленные удары ножом, похитили деньги и мобильный телефон, после чего скрылись, передает "360".
Пострадавшему понадобилась медицинская помощь: он госпитализирован с резаными ранами рук, спины и шеи. Возбуждено уголовное дело.
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