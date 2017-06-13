Автомобиль сбил двух пешеходов на остановке у МКАД

У остановки на 27-м километре МКАД иномарка совершила наезд на людей. В результате инцидента пострадали два человека, передает телеканал "360".
Как рассказали очевидцы, белый джип выехал на обочину и задел автомобиль Hyundai Solaris. В результате последний влетел в остановку.
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