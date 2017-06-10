Над семилетней девочкой надругались на детской площадке в Подмосковье

В отношении 21-летнего жителя города Руза в Московской области возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении семилетней девочки, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета. По версии следствия, молодой человек подошел к незнакомому ребенку на детской площадке и надругался над ним. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается.
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