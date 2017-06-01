В центре Москвы обокрали известную актрису

Злоумышленник забрался в автомобиль актрисы "Содружества актеров Таганки" Дианы Харьковой, припаркованный в Большом Тишинском переулке в центре Москвы, передает РЕН ТВ. Из салона были похищены сумка, два смартфона и документы.

Материальный ущерб оценивается более чем в шесть тысяч евро. По факту случившегося проводится проверка.