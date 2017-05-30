Бывший панамский диктатор умер в больнице

Бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега умер в больнице в возрасте 83 лет, передает РИА Новости. В марте его дочь сообщала, что политик находится в критическом состоянии после операции по удалению опухоли мозга.

Норьега был арестован в 1990 году во время вторжения в Панаму армии США. В 1992-м его осудили за вымогательство и взяточничество, приговорив к 40 годам тюрьмы. За хорошее поведение срок сократили до 30 лет, а позже – до 17,5 года. Бывший диктатор был передан для отбывания наказания Франции, а затем переведен в Панаму.