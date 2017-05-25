Первые видео с места взрыва в центре Афин

В центре Афин на перекрестке улиц Марни и 3-го сентября взорвалась машина бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса. Сообщается, что в результате пострадали четыре человека, среди которых и сам политик. Их жизни, по уверениям врачей, ничего не угрожает. Правительство страны уже назвало произошедшее терактом, передает РИА Новости. Тем временем в Сети появляются видео с места взрыва.