Первые видео с места взрыва в центре Афин

В центре Афин на перекрестке улиц Марни и 3-го сентября взорвалась машина бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса. Сообщается, что в результате пострадали четыре человека, среди которых и сам политик. Их жизни, по уверениям врачей, ничего не угрожает. Правительство страны уже назвало произошедшее терактом, передает РИА Новости. Тем временем в Сети появляются видео с места взрыва.
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