Пентагон признался в убийстве сотни мирных жителей в Мосуле

В распространенном Пентагоном заявлении говорится, что в результате авианалета возглавляемой США коалиции на западный Мосул произошел взрыв, обрушивший здание с людьми, передает сайт НТВ.Ru. Число жертв составило 101 человек. Отметим, американское военное ведомство начало расследование после того, как информацию о более чем ста погибших мирных жителях города распространило правительство Ирака.