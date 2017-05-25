Бывший премьер Греции ранен при взрыве в центре Афин

На перекрестке улиц Марни и 3-го сентября в центре Афин взорвалась машина бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса, передает ТАСС. Сам политик, а также его водитель, были ранены. Их доставили в больницу. Лукас Пападимос возглавил техническое правительство Греции в ноябре 2011 года и занимал этот пост до мая 2012-го.