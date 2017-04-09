Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Московские правоохранители бросили все силы на расследование происшествия на железной дороге. К изучению обстоятельств катастрофы подключились опытные специалисты и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, а само дело взял на особый контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить предварительную причину столкновения. Как оказалось, информация о том, что экстренное торможение применяли из-за пешехода на путях, не подтвердилась.
По мнению следователей, у поезда произошел отказ тормозной системы. "В целях проверки данной версии уже изъяты документы о техническом обслуживании состава", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, столкновение поезда с электричкой произошло на перегоне Фили – Кунцево-1. В результате происшествия пострадал 31 человек. После осмотра 11 из них были госпитализированы.
Как писали Dni.Ru, о происшествии был проинформирован президент России Владимир Путин. Глава государства получить в кратчайшие сроки ликвидировать все последствия катастрофы.
В 22.40 на западе Москвы пригородная электричка столкнулась с пассажирским поездом. Пострадали около 50 человек. 16 – госпитализированы. pic.twitter.com/76VZ9Fm1TI— Aleksandr Gorin (@APGorin) 9 апреля 2017 г.
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