Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве

В МЧС рассказали о ходе эвакуации пассажиров поездов, которые столкнулись в Москве в ночь на 9 апреля. По словам спасателя, лишней паники удалось избежать.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место столкновения поезда с электричкой на западе Москвы, которое произошло в 8 апреля в 22:16. В подробностях о спасательной операции рассказал руководитель смены 28-й пожарной части столицы Владимир Иванов.

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По его словам, пассажиры столкнувшихся поездов были эвакуированы без паники. "Все было организованно под руководством пожарной охраны, спасателей, скорой помощи. Люди пытались помочь друг другу, спрашивали друг друга о состоянии", – цитирует Иванова РИА Новости. Сотрудник МЧС подчеркнул, что никаких проблем при проведении спасательной операции не возникло.

Электричка врезалась в пассажирский поезд сообщением Москва - Брест. Пострадали 50 человек. pic.twitter.com/u6JpLbATHC — Valeria. (@leriaray) 9 апреля 2017 г.

Иванов отметил, что проводники оказали содействие спасателям. Организовать оказание первой помощи удалось силами сотрудников МЧС еще до прибытия врачей.

Напомним, столкновение поезда с электричкой произошло на перегоне Фили – Кунцево-1. Машинист пригородного состава "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы не сбить пешехода. Из-за неполадок в системе торможения поезд начал движение в обратную сторону и столкнулся с стоявшим на перегоне составом, следовавшим по маршруту Москва – Брест.

В результате происшествия пострадал 31 человек. После осмотра 11 из них были госпитализированы.

В 22.40 на западе Москвы пригородная электричка столкнулась с пассажирским поездом. Пострадали около 50 человек. 16 – госпитализированы. pic.twitter.com/76VZ9Fm1TI — Aleksandr Gorin (@APGorin) 9 апреля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, о катастрофе проинформирован президент России Владимир Путин. Глава государства поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий аварии.