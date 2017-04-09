Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место столкновения поезда с электричкой на западе Москвы, которое произошло в 8 апреля в 22:16. В подробностях о спасательной операции рассказал руководитель смены 28-й пожарной части столицы Владимир Иванов.
По его словам, пассажиры столкнувшихся поездов были эвакуированы без паники. "Все было организованно под руководством пожарной охраны, спасателей, скорой помощи. Люди пытались помочь друг другу, спрашивали друг друга о состоянии", – цитирует Иванова РИА Новости. Сотрудник МЧС подчеркнул, что никаких проблем при проведении спасательной операции не возникло.
Электричка врезалась в пассажирский поезд сообщением Москва - Брест. Пострадали 50 человек. pic.twitter.com/u6JpLbATHC— Valeria. (@leriaray) 9 апреля 2017 г.
Иванов отметил, что проводники оказали содействие спасателям. Организовать оказание первой помощи удалось силами сотрудников МЧС еще до прибытия врачей.
Напомним, столкновение поезда с электричкой произошло на перегоне Фили – Кунцево-1. Машинист пригородного состава "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы не сбить пешехода. Из-за неполадок в системе торможения поезд начал движение в обратную сторону и столкнулся с стоявшим на перегоне составом, следовавшим по маршруту Москва – Брест.
В результате происшествия пострадал 31 человек. После осмотра 11 из них были госпитализированы.
В 22.40 на западе Москвы пригородная электричка столкнулась с пассажирским поездом. Пострадали около 50 человек. 16 – госпитализированы. pic.twitter.com/76VZ9Fm1TI— Aleksandr Gorin (@APGorin) 9 апреля 2017 г.
Как писали Dni.Ru, о катастрофе проинформирован президент России Владимир Путин. Глава государства поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий аварии.
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