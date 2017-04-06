Московского врача жестоко убили в собственной квартире

Обезображенное тело врача одной из столичных клиник Владимира Бабаева было обнаружено в его собственной квартире на востоке Москвы, передает Life.ru. Криминалисты обнаружили на теле семь ножевых ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Владимир Бабаев – врач высшей категории, работал анестезиологом-реаниматологом в одной из больниц города.
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