Московского врача жестоко убили в собственной квартире

Обезображенное тело врача одной из столичных клиник Владимира Бабаева было обнаружено в его собственной квартире на востоке Москвы, передает Life.ru. Криминалисты обнаружили на теле семь ножевых ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Владимир Бабаев – врач высшей категории, работал анестезиологом-реаниматологом в одной из больниц города.