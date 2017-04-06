В метро Москвы произошел сбой из-за пассажира

Движение поездов в Московском метрополитене по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии от станции "Пушкинская" в сторону "Планерной" было нарушено из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичной подземки.Благодаря слаженной работе служб метро движение удалось оперативно восстановить.

Таганско-Краснопресненская линия. Службы метро сработали слаженно и оперативно в восстановлении нормального движения поездов на линии. — Московское метро (@MetroOperativno) 6 апреля 2017 г.