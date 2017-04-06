Школьник из Австрии предотвратил массовое убийство детей

Австрийский подросток из города Линц общался по Сети со своими сверстниками из других городов и стран по Сети. Один из его собеседников признался, что собирается устроить бойню в собственной школе и даже переслал фотографии оружия в качестве доказательства серьезности своих намерений, передает Lenta.ru. В течении нескольких часов он общался с потенциальным убийцей, выясняя более подробную информацию о нем. Обо всем этом он рассказал сотрудникам правоохранительных органов Австрии, а те связались со своими немецкими коллегами. Выяснилось, что вооруженный школьник живет в немецком городе Услар. Установив точный адрес подозреваемого полиция задержала его. Подросток мотивировал свое решение тем, что в школе ему приходилось терпеть издевательства. Школьника обследуют эксперты-психиатры.