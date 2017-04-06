Водитель взлетел на воздух со скоростью ракеты
Жуткий инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Как видно на кадрах, водитель грузовика забрался на крышу транспортируемой им цистерны и открыл крышку люка, откуда неожиданно вырвался столб черного дыма. Под таким напором мужчина буквально взлетел в воздух.
Пользователи Сети шутливо отметили, что водитель поднялся на воздух как ракета. Отметим, что за несколько дней необычное видео набрало более 67 тысяч просмотров.
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