Водитель взлетел на воздух со скоростью ракеты

В Сети бурно обсуждают неприятный инцидент, произошедший с водителем фуры в Китае. Открыв крышку люка, которая находилась под большим давлением, мужчина неожиданно резко поднялся в воздух вместе со столбом черного дыма.

Жуткий инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Как видно на кадрах, водитель грузовика забрался на крышу транспортируемой им цистерны и открыл крышку люка, откуда неожиданно вырвался столб черного дыма. Под таким напором мужчина буквально взлетел в воздух.

Пользователи Сети шутливо отметили, что водитель поднялся на воздух как ракета. Отметим, что за несколько дней необычное видео набрало более 67 тысяч просмотров.