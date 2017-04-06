Голая женщина упала с 11 этажа на севере Москвы

В экстренные службы города поступило сообщение от очевидцев трагедии. Они рассказали, что гуляли неподалеку от дома 25 по Зеленоградской улице на севере Москвы, как вдруг услышали громкий крик, который оборвался звуком удара. Рядом с домом они обнаружили лежащее лицом вниз тело обнаженной женщины, передает "Московский комсомолец". Прибывшим по вызову медикам осталось только констатировать ее смерть. По имеющейся на данный момент информации, женщина упала с высоты 11 этажа. При этом правоохранители не исключают, что ее могли насильно сбросить вниз. Обстоятельства произошедшего выясняются.