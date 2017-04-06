Полиция проверяет обстрелявшего дворников москвича

В столичную полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестный человек открыл огонь из окна своей квартиры на Флотской улице на севере Москвы. "На место для проверки выехали сотрудники полиции", – цитирует агентство городских новостей "Москва" пресс-службу столичного управления МВД России. Официальных данных о пострадавших пока не поступало. По информации портала Life.ru, в результате стрельбы были ранены двое дворников, которые убирали территорию. Обстоятельства произошедшего выясняются.

