Москвич пытался зарезать жену перед отделением полиции

На юге столицы 37-летний мужчина пытался кухонным ножом зарезать жену. Инцидент произошел у отделения полиции, пишет "Комсомольская правда".

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, женщина оказалась у отделения, так как убегала от разъяренного мужа. "Супруг настиг ее в нескольких метрах от входа в отдел внутренних дел, схватил за волосы, повалил на землю и приставил к шее кухонный нож", – отметила Волк.

Сотрудники МВД спасли женщину. По факту нападения возбуждено уголовное дело.