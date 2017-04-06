Москвич пытался зарезать жену перед отделением полиции

На юге столицы 37-летний мужчина пытался кухонным ножом зарезать жену. Инцидент произошел у отделения полиции, пишет "Комсомольская правда".
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, женщина оказалась у отделения, так как убегала от разъяренного мужа. "Супруг настиг ее в нескольких метрах от входа в отдел внутренних дел, схватил за волосы, повалил на землю и приставил к шее кухонный нож", – отметила Волк.
Сотрудники МВД спасли женщину. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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