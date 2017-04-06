В Петербурге пассажир пронес в метро гранату

В сумке пассажира на станции питерского метро "Приморская" нашли гранату времен Великой Отечественной войны. На снаряде имеются следы тротила, пишет газета "Известия".
Подозрительный предмет удалось обнаружить во время обычной проверки. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Отмечается, что граната была полубоевая.
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