В Химках многодетная мать выбросила младенца в мусорку

В подмосковных Химках задержана 30-летняя женщина, выбросившая младенца в мусорный контейнер. Установлено, что за несколько часов до этого она самостоятельно родила мальчика в бытовке, передает агентство "Москва".

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. Женщина пояснила, что пошла на преступление в связи с тем, что является матерью трех несовершеннолетних детей и находится в сложном финансовом положении.

Мальчика передали медикам. Подозреваемой грозит до года лишения свободы, она содержится под стражей.

