В Химках многодетная мать выбросила младенца в мусорку

В подмосковных Химках задержана 30-летняя женщина, выбросившая младенца в мусорный контейнер. Установлено, что за несколько часов до этого она самостоятельно родила мальчика в бытовке, передает агентство "Москва".
По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. Женщина пояснила, что пошла на преступление в связи с тем, что является матерью трех несовершеннолетних детей и находится в сложном финансовом положении.
Мальчика передали медикам. Подозреваемой грозит до года лишения свободы, она
содержится под стражей.
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