В ДТП на шоссе Энтузиастов пострадали четыре человека

На шоссе Энтузиастов в столице автомобиль Opel врезался в фонарный столб. В результате происшествия травмы получили четыре человека, передает сетевое издание m24.ru.
По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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