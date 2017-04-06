Опубликовано видео с места смертельного столкновения автобуса и фуры

В Михайловском районе Рязанской области автобус Москва-Элиста столкнулся с грузовиком. В результате ДТП, которое произошло на 215-м километре федеральной трассы М6 "Каспий", погибли два человека – водитель и пассажир автобуса. Травмы получил 31 человек, передает РИА ФАН.

По предварительным данным, автоавария произошла из-за того, что один из водителей уснул за рулем. "Погодные условия не могли ему помешать. С дорожным покрытием тоже все в порядке", – сообщил представитель регионального управления МВД России.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Видео с места ДТП опубликовал РЕН ТВ.