Чемпиона России по футболу арестовали за избиение жены

Чемпион России по футболу, бывший игрок ЦСКА Ахмед Муса задержан по подозрению в избиении жены. По данным СМИ, инцидент произошел в доме спортсмена.

Нападающего английского "Лестера" задержали в ночь на 5 апреля. Стражи порядка доставили 24-летнего футболиста в отделение полиции, сообщает "Газета.ру". После допроса Ахмеда Мусу освободили без предъявления обвинений.

Пресс-секретарь "Лестера" заявил, что в клубе знают о приводе: "Мы осведомлены, что сотрудники правоохранительных органов допросили Ахмеда Мусу из-за беспорядков. Расследование закрыто, дальнейших действий не будет".

Представитель команды подчеркнул, что руководство не видит никаких оснований для внутренних санкций. "Ахмеду предоставят возможность обсудить проблему с футбольным менеджером", – заключил он.

Публикация от Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) Авг 19 2016 в 2:12 PDT

Отметим, что полицейские явились за Мусой еще вечером 4 апреля, но не застали его дома. "Очевидно, во время матча футболиста нужно искать на поле", – сообщил источник издания.

Публикация от Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) Янв 14 2017 в 2:11 PST

Ахмед Муса – игрок английского клуба "Лестер". Выступая за ЦСКА, трижды стал чемпионом России по футболу. Вместе с супругой Джамилой воспитывает четырехлетнего сына и полуторагодовалую дочь. Согласно неофициальным данным, у нигерийского спортсмена есть вторая жена.