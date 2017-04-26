В Москве мертвец полгода просидел в машине

В поселке Коммунарка в салоне автомобиля Mercedes обнаружили труп. Прибывшие полицейские выяснили, что тело мужчины находится в машине около полугода.

Голова трупа была завернута в пакет. По всей видимости, мужчину удушил человек, сидевший на заднем сиденье. Правоохранители считают, что подобные способы расправы напоминают методы итальянской мафии, а не местных бандитов, передает Life.ru. По факту случившегося проводится проверка.