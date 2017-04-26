На западе Москвы расстреляли мужчину

Днем 26 апреля рядом с жилым домом на Студенческой улице в районе Дорогомилово на западе Москвы злоумышленник, чье лицо скрывала маска, напал на мужчину и сделал несколько выстрелов, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Следственного комитета. После этого нападавший скрылся с места преступления. Пострадавший с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу. На место выехала оперативно-следственная группа. Ведется расследование. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".