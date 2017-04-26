В Киеве в детском саду прогремел взрыв

Утром 26 апреля на территории одного из детских садов в Киеве прогремел взрыв, передает Life.ru. Украинские правоохранители восстановили приблизительную картину случившегося.

По их версии, шестилетний ребенок, которого мать вела в сад, подобрал с земли некий шарик, бросил его на землю, после чего тот взорвался. К счастью, никто не пострадал. Тем не менее на асфальте остались повреждения.

С малышом работают психологи. Специалисты осматривают место происшествия.