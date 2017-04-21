ВВС Израиля ударили по сирийской армии одновременно с террористами

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям правительственных войск в Сирии в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра, передает "РЕН ТВ". Сообщается, что атака была предпринята в тот момент, когда сирийская армия отбивала атаку террористов. Ранее пресс-служба израильской армии рассказала, что Израиль атаковал приграничные районы Сирии в ответ на прилет с той стороны нескольких мин. При этом сами военные полагают, что перелет снарядов носил случайных характер и был следствием боестолкновений сирийской армии и отрядов вооруженной оппозиции.