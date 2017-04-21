В немецком Вальдсхуте произошла стрельба

В городе Вальдсхуте земли Баден-Вюртемберг на юге Германии на банк напал неизвестный вооруженный мужчина, передает РИА Новости. Полиция оцепила здание. По данным правоохранителей, в банке была слышна стрельба. Сообщается, что два сотрудника кредитного учреждения укрылись в подсобном помещении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.