В немецком Вальдсхуте произошла стрельба

В городе Вальдсхуте земли Баден-Вюртемберг на юге Германии на банк напал неизвестный вооруженный мужчина, передает РИА Новости. Полиция оцепила здание. По данным правоохранителей, в банке была слышна стрельба. Сообщается, что два сотрудника кредитного учреждения укрылись в подсобном помещении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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