Москвичка сломала позвоночник в бассейне с шариками

На юге столицы в батутном центре пострадала 28-летняя девушка: она прыгнула в бассейн с пластиковыми шариками и сильно ударилась. Москвичке потребовалась медицинская помощь, сообщает Life.ru.
Врачи диагностировали у нее компрессионный перелом двух позвонков с повреждением спинного мозга. Девушке предстоит тяжелая операция, после которой станет ясно, сможет ли она ходить.
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