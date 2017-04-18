В Москве найден обнаженный труп известного художника

Художник Алексей Красавин найден мертвым в своей квартире на Зацепском Валу в столице. Он лежал абсолютно голым в коридоре.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела Алексея Красавина. Им предстоит выяснить, что стало причиной смерти 61-летнего художника, передает Life.ru.

Алексей Красавин родился и вырос в столице. В 1977 году он окончил Московское художественное училище памяти 1905 года. В 1983-м вступил в Московский союз художников, в 1992-м – в Творческий союз художников России, в 2009-м – в Творческий союз профессиональных художников.

Как писал Красавин, он отдавал предпочтение виртуозному, изысканному искусству, а в последние годы увлекся классическим модерном начала XX века. Его работы хранятся как в России, так и за рубежом.

Картины художника можно увидеть в Музее Марины Цветаевой в Елабуге и Музее современного искусства в Одессе. Также они украшают частные коллекции в Германии, Австрии, США, Индии, Бельгии и Франции.

За последние десять лет творения Красавина неоднократно были представлены на выставках. Стоимость его картин варьируется от 55 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.