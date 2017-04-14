Арестован угрожавший Трампу вооруженный американец

Жителя штата Висконсин арестовали за послание, которое он направил в Белый дом. В письме содержались угрозы президенту США Дональду Трампу, передает "Газета.ру".

Оказалось, что послание написал 32-летний Джозеф Якубовски, подозреваемый в ограблении магазина огнестрельного оружия. Его поймали рядом с городом Ридстаун. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о подозрительном мужчине на территории частной собственности, после чего туда были направлены полицейские.