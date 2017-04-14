Во Внуково аварийно сел самолет известного миллиардера

Частный самолет Gulfstream G150 совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково. Во время полета на борту произошел отказ одной из гидросистем. В момент ЧП в самолете находился один пассажир и четверо членов экипажа. Судно направлялось в Тель-Авив.
По данным Life.ru, на борту самолета находился олигарх Нисан Моисеев, который ведет бизнес на Украине. Моисеев представляет интересы швейцарской топливной компании Proton Energy Group S. A.
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