Пуля застряла в голове 18-летней москвички

На юго-востоке Москвы неизвестный мужчина выстрелил в голову 18-летней девушке. Пострадавшая госпитализирована. Медики обнаружили у нее инородное тело в мягких тканях головы. Вероятно, это пуля из пневматического пистолета, передает телеканал "360".
Правоохранители начали розыск подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
71-летняя артистка доставлена в одну из столичных клиник с сильными сердечными болями
Известие о том, что жизнь на земле может исчезнуть 12 октября 2017 года, не удивило протодиакона
Ольга Бузова написала очень проникновенное сообщение певице
Следователи устанавливают причину смерти Алексея Красавина