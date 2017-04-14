С рейса Париж-Стамбул поступил сигнал о ЧП

Экипаж лайнер А320 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines подал сигнал о ЧП. Инцидент произошел во время рейса Париж – Стамбул, пишет газета "Известия".
После сообщения о нештатной ситуации на борту лайнер сделал несколько кругов над французской столицей. В настоящее время судно готовится к посадке в парижском аэропорту Орли. По предварительным данным, причиной срабатывания датчика стала техническая неисправность.
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