При столкновении иномарки и автобуса пострадал человек

На северо-востоке Москвы BMW врезался в пассажирский автобус. ДТП произошло возле дома 36 на Изумрудной улице. По предварительным данным, в аварии пострадал человек, находившийся в иномарке, передает "Комсомольская правда".

На место происшествия прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.

