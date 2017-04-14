При столкновении иномарки и автобуса пострадал человек

На северо-востоке Москвы BMW врезался в пассажирский автобус. ДТП произошло возле дома 36 на Изумрудной улице. По предварительным данным, в аварии пострадал человек, находившийся в иномарке, передает "Комсомольская правда".
На место происшествия прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.
71-летняя артистка доставлена в одну из столичных клиник с сильными сердечными болями
Известие о том, что жизнь на земле может исчезнуть 12 октября 2017 года, не удивило протодиакона
Ольга Бузова написала очень проникновенное сообщение певице
Следователи устанавливают причину смерти Алексея Красавина