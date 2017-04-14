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Происшествия

При столкновении иномарки и автобуса пострадал человек

прочитано 1521 раз

На северо-востоке Москвы BMW врезался в пассажирский автобус. ДТП произошло возле дома 36 на Изумрудной улице. По предварительным данным, в аварии пострадал человек, находившийся в иномарке, передает "Комсомольская правда".

На место происшествия прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.

14 апреля 2017, 15:52

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