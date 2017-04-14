В Москве взорвалась экспериментальная ракета

В городе Москве (штат Айдахо, США) неудачей завершился запуск экспериментальной ракеты. Космический аппарат взорвался, в результате чего пострадали люди.
На месте происшествия работают экстренные службы, потерпевшие госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе местного университета.
Updated information: pic.twitter.com/zMU8U3N4b2— University of Idaho (@uidaho) 14 апреля 2017 г.
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