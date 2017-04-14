В московском метро девушка искусала подростка

На станции "Лубянка" в московском метро случилось необычное происшествие. Между подростками возникла ссора, в ходе которой девушка искусала молодого человека.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, передает РЕН ТВ. Врачи диагностировали у него укушенную рану лба. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.