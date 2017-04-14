Нюшу и Пьеху эвакуировали с концерта из-за угрозы взрыва

По сообщению очевидца, в администрацию зала поступил подозрительный звонок. Неизвестный сообщил о заложенной в здании бомбе и об угрозе взрыва, передает Life. Все произошло во время концерта Top Disco Pop, на котором выступали Нюша, "Виа Гра", "Дискотека Авария", Стас Пьеха.
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