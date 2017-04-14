Из храма в центре Москвы украли икону XIX века

Из храма в Нововоротниковском переулке столицы неизвестный похитил икону Усекновения главы Иоанна Крестителя. О происшествии в полицию сообщил очевидец.

"Икона писана на дереве, датируется концом XIX века", – рассказал агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

