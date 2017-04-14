В московской гимназии распылили газ

В столичной гимназии на улице Павла Корчагина распылили газ. По предварительным данным, дети по неосторожности использовали перцовый баллончик.

Трое учащихся обратились к учителю с жалобами на затрудненное дыхание и резь в глазах. На место происшествия прибыли врачи, они оказывают пострадавшим первую помощь, передает Life.ru.