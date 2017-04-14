В метро Петербурга в час пик закрыли три станции

Утром 14 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел сбой. На вход и выход были закрыты станции "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков" и "Ладожская", передает РИА ФАН.

В пресс-службе подземки сообщили, что в ближайшее время невозможно будет попасть и на "Новочеркасскую" – здесь движение было остановлено из-за неисправного состава. Обстоятельства происшествия устанавливаются.