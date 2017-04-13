Мужчина прогулялся по рельсам метро в Москве (видео)
Неадекватного пассажира сняли на видео очевидцы. Мужчина самостоятельно спустился с платформы и прохаживался вдоль путей. В некотором отдалении от пассажира остановился поезд, передает телеканал "360".
"Поезд остановился вовремя. Полиции не было долгое время. Вниз за ним никто не спускался, ждали, когда он сам поднимется", – рассказал один из очевидцев. По предварительным данным, мужчину благополучно подняли на платформу.
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