Живодеры бензопилой убили носорога в зоопарке

В зоопарке Туари во Франции убили носорога. Неизвестные проникли на территорию зверинца и бензопилой спилили рог животного. Жертвой преступников стал четырехлетний носорог по кличке Винс, передает Daily Mail.
"Они застрелили Винса и отпилили один из его рогов. На втором есть только следы пилы, что позволяет предположить, что-либо преступников кто-то спугнул, либо сломалась пила", – рассказали в зоопарке.
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