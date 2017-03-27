Вымогатели похитили москвича и надругались над ним

В Москве задержали троих мужчин, которые похитили и избили жителя столицы. По данному факту проводится расследование, передает "360 Подмосковье".

Как рассказал потерпевший, после совместного распития алкоголя с малознакомыми мужчинами он добровольно сел с ними в машину, после чего ему на глаза натянули шапку и привезли в недостроенный дом. Там у москвича стали вымогать деньги, применяя физическое насилие. Пострадавшего ударили ножом в правую кисть, после вывезли его на дорогу.

Задержанные, двое из которых оказались ранее судимы, сообщили, что помимо телесных повреждений в отношении потерпевшего они совершили также развратные действия. Все происходящее вымогатели записали на видео, угрожая распространить данные кадры.