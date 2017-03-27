Вымогатели похитили москвича и надругались над ним

В Москве задержали троих мужчин, которые похитили и избили жителя столицы. По данному факту проводится расследование, передает "360 Подмосковье".
Как рассказал потерпевший, после совместного распития алкоголя с малознакомыми мужчинами он добровольно сел с ними в машину, после чего ему на глаза натянули шапку и привезли в недостроенный дом. Там у москвича стали вымогать деньги, применяя физическое насилие. Пострадавшего ударили ножом в правую кисть, после вывезли его на дорогу.
Задержанные, двое из которых оказались ранее судимы, сообщили, что помимо телесных повреждений в отношении потерпевшего они совершили также развратные действия. Все происходящее вымогатели записали на видео, угрожая распространить данные кадры.
Родитель покойной артистки дал откровенное интервью
Популярная телеведущая раскрыла тайны скандальной передачи
Лама Сафонова со страхом ждет инъекции в живот
Для этого нашим соотечественникам не хватает денег