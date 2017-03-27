В "Матросской тишине" найден мертвым заключенный

В столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" найден мертвым 40-летний мужчина, арестованный по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков, заключенный совершил самоубийство, передает агентство "Москва".
По данному факту проводится проверка. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле не найдено.
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