Арестованы водители-участники смертельного ДТП с детьми

Суд заключил под стражу двух водителей, которые подозреваются в нарушении ПДД, повлекшем гибель троих детей. Следствие продолжается. Правоохранители выясняют, на каких основаниях осуществлялась перевозка детей на соревнования, и было ли это согласовано с руководством спортивной школы, передает "Газета.ру".

Напомним, 25 марта в Московской области на 143-м километре трассы М5 грузовая "Газель" в лоб протаранила автомобиль Renault. Жертвами аварии стали три человека. Все погибшие – дети в возрасте 12-13 лет, находившиеся в легковушке.