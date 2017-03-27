В Москве мусоровоз протаранил ехавшую на вызов пожарную машину

На северо-западе Москвы мусоровоз врезался в ехавшую на вызов пожарную машину. ДТП произошло на пересечении улиц Фабрициуса и Туристской, передает "Газета.ru".

По предварительным данным, мусоровоз не уступил дорогу пожарной машине с включенными проблесковыми маяками. В результате аварии никто не пострадал, повреждения получил автомобиль МЧС.