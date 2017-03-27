В Москве мусоровоз протаранил ехавшую на вызов пожарную машину

На северо-западе Москвы мусоровоз врезался в ехавшую на вызов пожарную машину. ДТП произошло на пересечении улиц Фабрициуса и Туристской, передает "Газета.ru".
По предварительным данным, мусоровоз не уступил дорогу пожарной машине с включенными проблесковыми маяками. В результате аварии никто не пострадал, повреждения получил автомобиль МЧС.
Супруга Андрея Кончаловского ярче всех блистала на мероприятии
Родитель покойной артистки дал откровенное интервью
Наиболее отчетливо жители столицы смогут увидеть небесное тело 13 апреля
Супружеская жизнь пары давно трещала по швам