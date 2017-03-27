В Москве 60 пассажиров застряли на монорельсе из-за ели

В столице с поезда на монорельсе эвакуировали около 60 человек из-за инцидента с контактной сетью. По предварительным данным, из-за падения ели пропало питание, передает сетевое издание m24.ru.
К настоящему времени движение поездов на участках от "Улицы Сергея Эйзенштейна" до "Тимирязевской" и от "Улицы Академика Королева" до "Улицы Сергея Эйзенштейна" восстановлено.
#Мосметро потребует возместить убытки, вызванные остановкой движения из-за повреждения контактной сети елью на территории Союзмультфильма.— Московское метро (@MetroOperativno) 27 марта 2017 г.
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