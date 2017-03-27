В Москве 60 пассажиров застряли на монорельсе из-за ели

В столице с поезда на монорельсе эвакуировали около 60 человек из-за инцидента с контактной сетью. По предварительным данным, из-за падения ели пропало питание, передает сетевое издание m24.ru.

К настоящему времени движение поездов на участках от "Улицы Сергея Эйзенштейна" до "Тимирязевской" и от "Улицы Академика Королева" до "Улицы Сергея Эйзенштейна" восстановлено.