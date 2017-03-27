Мужчина получил страшное увечье в тренажерном зале
Судя по всему, начинающий спортсмен выставил на тренажере слишком большой вес. В результате чего во время выполнения жима ногами одна из конечности мужчины прогнулась, и он получил вывих коленного сустава. В Facebook ролик посмотрели уже 90 миллионов раз.
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